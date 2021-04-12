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Дожди и тепло до +20: прогноз погоды на сегодня

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 12 апреля будет дождливой и теплой. Местами столбики термометров поднимутся до +20.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

На западе Украины сегодня без осадков, днем от +13 до +19, ночью от +3 до +7. Теплее всего будет в Закарпатской, Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

На севере дожди ожидаются только в Киевской области, днем от +13 до +16, ночью от +3 до +5. В центральных регионах дожди пройдут в Черкасской и Днепропетровской областях, днем от +13 до +18, ночью от +3 до +7.

На востоке дожди пройдут днем и ночью, дневная температура составит от +17 до +20, ночью от +6 до +8. На юге осадки ожидаются местами, днем от +10 до +16, ночью от +4 до +7.

Погода в Киеве

В столице ожидается небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит от +14 до +16, ночью от +3 до +5. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, по данным синоптиков, с запада в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

А ближе к 20-м числам апреля будет очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки. Погодных качелей следует ждать уже 14-18 апреля в зависимости от региона.

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