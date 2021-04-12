Дощі і тепло до +20: прогноз погоди на сьогодні

Погода в областях

На заході України без опадів, вдень від +13 до +19, вночі від +3 до +7. Найтепліше буде в Закарпатській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

На півночі дощі очікуються тільки в Київській області, вдень від +13 до +16, вночі від +3 до +5. У центральних регіонах дощі пройдуть у Черкаській та Дніпропетровській областях, вдень від +13 до +18, вночі від +3 до +7.

На сході дощитиме вдень і вночі, денна температура становитиме від +17 до +20, вночі від +6 до +8. На півдні опади очікуються місцями, вдень від +10 до +16, вночі від +4 до +7.

Погода у Києві

У столиці очікується невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме від +14 до +16, вночі від +3 до +5. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.