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Потепление в Карпатах: есть угроза лавин и повышения уровня воды в реках

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 08:47
Потепление в Карпатах: есть угроза лавин и повышения уровня воды в реках Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 11 апреля будет теплой, но потепление в Карпатах может привести к схождению лавин. Кроме того, ожидается подъем уровней воды в реках.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 11 апреля в связи с повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в связи с потеплением и таянием снега в Карпатах в течение 11-12 апреля на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 9 апреля, без негативных последствий.

Напомним, по данным синоптиков, уже 13 апреля ситуация может измениться - с запада в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни. А уже к середине апреля дожди ожидаются на всей территории страны.

А ближе к 20-м числам апреля будет очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки. Погодных качелей следует ждать уже 14-18 апреля в зависимости от региона.

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