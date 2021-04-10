В Украину идут мощные грозы: синоптики уточнили дату непогоды

Погода в Украине 11 и 12 апреля будет солнечной и теплой, однако уже со вторника, 13 апреля, ситуация может измениться. По данным синоптиков, с запада в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни. К 15 апреля дожди ожидаются на всех территориях нашей страны.

Как сообщается, 11 апреля в Украине ожидается существенное повышение тепла. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +13… +16 градусов. На западе возможно до +18 градусов в течение дня. При этом на крайнем востоке и в Крыму немного прохладнее – от +11 до +14 градусов. Ночью местами заморозки в центре и на западе страны – до -3 градусов. На остальных территориях – 0… +3 градуса. В приморских областях в ночное время суток до +5 градусов.

Погода в Украине 11 апреля (карта: meteo.gov.ua)

Уже 12 апреля в Украине ожидается более облачная погода. При этом показатели у термометров вырастут в среднем до +16… +19 градусов. На востоке в понедельник будет жарче всего – до +22 градусов. При этом на севере, на юге и западе страны градусники местами покажут +13… +17 градусов. В ночное время заморозков не ожидается. Температура в темное время суток - +4… +8 градусов выше нуля.

Погода в Украине 12 апреля (карта: meteo.gov.ua)

13 апреля Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Волынскую области зальет грозовыми ливнями. При этом уровень тепла в большинстве регионов останется у показателей понедельника.

С 14 апреля в Украину придет существенное похолодание, а осадки распространятся на запад и некоторые центральные регионы. Днем минимальные показатели ожидаются в Ивано-Франковской области, где градусники покажут +4… + 6 градусов в течение дня. В среднем на западе температура будет колебаться в пределах +6… +11 градусов. В центре, на востоке, севере и юге показатели тепла могут снизиться на 1-3 градуса.

Погода в Украине 13 и 14 апреля (карта: meteo.gov.ua)