Дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 15 мая улучшится в северных областях, впрочем в других - дождь и холодно, температура воздуха днем составит +12+23. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях продолжаются дожди, днем будет +12+20, а ночью +3+9. В южных областях тоже небольшие осадки, днем будет +21+23, а ночью +10+13. На востоке страны, кроме Харьковской области, сегодня также будут дожди, днем +16+20, а ночью +9+12. В центральных и северных областях ситуация лучше, там будет сухо, хотя в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня сухо. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +4+6.

Напомним, по данным Укргидрометцентра в Украине на 14-16 мая ожидается повышение уровней воды в некоторых областях.

Вместе с тем, РБК-Украина сообщало, что погода снова кардинально изменится. Вместо сегодняшнего антициклона, разогнал облака почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.