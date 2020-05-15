Дощі та потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 травня покращиться у північних областях, втім у інших - дощ та холодно, температура повітря вдень складе +12+23. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях тривають дощі, вдень буде +12+20, а вночі +3+9. У південних областях теж невеликі опади, вдень буде +21+23, а вночі +10+13. На сході країни, крім Харківської області, сьогодні також будуть дощі, вдень +16+20, а вночі +9+12. У центральних і північних областях ситуація краща, там буде сухо, хоча в Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях дощі.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сухо. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.

Нагадаємо, за даними УкрГідрометцентру в Україні на 14-16 травня очікується підвищення рівнів води у деяких областях.

Разом з тим, РБК-Україна повідомляло, що погода знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.