Дожди и похолодание: где в Украине сегодня ухудшится погода

Погода по Украине

В стране сегодня в течение дня сохранятся дожди с грозами. Осадки прогнозируют во всех областях.

В то же время, в южных и восточных регионах сохранится достаточно высокая температура. В течение дня воздух будет прогреваться до + 24-26 градусов. Ночью там прогнозируют +15-17 градусов.

Прохладнее будет в северных, центральных и западных областях. Там температура максимально повысится в течение дня до +18-20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +12-14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что погода будет прохладной. Днем ожидается +19-21 градус. Ночью температура опустится до +13-15 градусов.