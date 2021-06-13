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Дожди и похолодание: где в Украине сегодня ухудшится погода

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине ухудшится. Кроме дождей, в некоторых регионах ожидается похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода по Украине

В стране сегодня в течение дня сохранятся дожди с грозами. Осадки прогнозируют во всех областях.

В то же время, в южных и восточных регионах сохранится достаточно высокая температура. В течение дня воздух будет прогреваться до + 24-26 градусов. Ночью там прогнозируют +15-17 градусов.

Прохладнее будет в северных, центральных и западных областях. Там температура максимально повысится в течение дня до +18-20 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до +12-14 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что погода будет прохладной. Днем ожидается +19-21 градус. Ночью температура опустится до +13-15 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение на все выходные.

Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

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