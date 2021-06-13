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Дощі та похолодання: де в Україні сьогодні погіршиться погода

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні погіршиться. Окрім дощів, в деякиз регіонах очікується похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

В країні сьогодні протягом дня утримаються дощі з грозами. Опади прогнозують в усіх областях.

Водночас, у південних та східних регіонах утримається досить висока температура. Протягом дня повітря буде прогріватися до +24-26 градусів. Вночі там прогнозують +15-17 градусів.

Прохолодніше буде в північних, центральних та західних областях. Там температура максимально підвищиться протягом дня до +18-20 градусів. Вночі показники термометрів опустяться до +12-14 градусів.

Погода в Києві

В столиці сьогодні дощі з грозами. Синоптики прогнозують, що погода буде прохолодною. Вдень очікується +19-21 градус. Вночі температура опуститься до +13-15 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні.

Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

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