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Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 08:00
Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у більшості областей йдуть дощі

Погода в Україні 14 травня погіршиться, знову підуть дощі, але температура повітря складе +12+23. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні знову підуть дощі, вдень +12+23, а вночі +6+10. На півночі країни також дощі, вдень температура повітря складе +12+15, а вночі +5+8. Також дощі в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській та Одеській областях. У всіх інших частинах країни сьогодні сухо. На сході країни температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +3+7. На півдні країни вдень буде +18+23, а вночі +5+10.

Прогноз у КиєвіДощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

У Києві та Київській області сьогодні знову дощі. Температура повітря вдень теж низька, вдень +13+19, а вночі +7+9.

Дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода знову кардинально зміниться. Замість сьогоднішнього антициклону, що розігнав хмари майже по всій країні, прийде черговий циклон з атмосферним фронтом.

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