Дожди отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине в начале недели будет влажной, но дожди уже отступают. Осадки накроют только запад и север страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в понедельник, 19 сентября, дожди накроют все западные регионы, а также Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории будет сухая погода.
Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Несмотря на то, что осадки отступают, украинцам пока не стоит ожидать потепления.
Температура воздуха будет составлять:
В столице и Киевской области сегодня будет сухо, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с.
Температура ночью будет +7 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут до +13 +15 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на следующую рабочую неделю.
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