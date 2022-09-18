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Дождь будет "скакать" из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 18:53
Дождь будет "скакать" из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю Фото: появился прогноз на рабочую неделю 19-23 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ближайшая рабочая неделя будет дождливой. Так что зонт нужно носить с собой каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 19 сентября

Дождь будет &quot;скакать&quot; из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

В этот день ожидается дождь на западе Украины. При этом температура воздуха опуститься на 5 градусов в отличие от остальной территории страны. Дождь с запада перекинется на Черниговскую и Сумскую области. Днем ожидается +15…+20, ночью - +7…+12.

Вторник, 20 сентября

Дождь будет &quot;скакать&quot; из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

В этот день дождь распространиться по всей территории Украины. Температура воздуха днем опуститься практически до ночной днем ранее. Дождя не будет только в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Среда, 21 сентября

Дождь будет &quot;скакать&quot; из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Дождь снова перекочует на запад страны, но Черниговскую и Сумскую области так и не оставит в покое.

Четверг, 22 сентября

Дождь будет &quot;скакать&quot; из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Дождь продолжить блуждать по всей территории Украины и в этот день зацепит и центральную часть, в том числе Киев, Черкассы, Кропивницкий.

Пятница, 23 сентября

Дождь будет &quot;скакать&quot; из региона в регион. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Дожди снова будут лить повсеместно. Ночью - +8…+10, днем - +13…+18.

Как сообщалось, в Украине сегодня, 18 сентября, выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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