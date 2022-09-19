Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні на початку тижня буде вологою, проте дощі вже відступають. Опади накриють лише захід та північ країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у понеділок, 19 вересня, дощі накриють всі західні регіони, а також Чернігівську та Сумську області. На решті території буде суха погода.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Не дивлячись на те, що опади відступають, українцям поки не варто очікувати потепління.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні буде сухо, проте з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний з поривами до 12 м/с.
Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13 +15 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на наступний робочий тиждень.
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