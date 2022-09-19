Дощі відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, у понеділок, 19 вересня, дощі накриють всі західні регіони, а також Чернігівську та Сумську області. На решті території буде суха погода.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Не дивлячись на те, що опади відступають, українцям поки не варто очікувати потепління.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +13 +15;

на заході вночі +5 +8, а вдень +11 +15 градусів;

у східних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +18 +22;

на півдні країни вночі +9 +13, а вдень +18 +22 градуси;

у центральних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +15 +17.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде сухо, проте з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний з поривами до 12 м/с.

Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13 +15 градусів.