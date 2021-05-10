Дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех регионах

В большинстве областей сегодня сухо и без осадков. В западных регионах днем будет +19+23, а ночью +3+5. На севере и в центре страны ожидается днем +17+20, а ночью +5-2.

В восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет +11+13, а ночью +3+5. На юге страны сухо, днем +17+20, а ночью +5+8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и тепло. Днем передают +17+19, а ночью +2+4.