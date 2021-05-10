UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дожди отошли и потеплело: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришло потепление. В большинстве областей будет сухо и поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

В большинстве областей сегодня сухо и без осадков. В западных регионах днем будет +19+23, а ночью +3+5. На севере и в центре страны ожидается днем +17+20, а ночью +5-2.

В восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет +11+13, а ночью +3+5. На юге страны сухо, днем +17+20, а ночью +5+8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет солнечно и тепло. Днем передают +17+19, а ночью +2+4.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране ближайшие две ночи будут заморозки.

Кроме того, в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодапотепление