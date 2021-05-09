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Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 09:09
Заморозки и шквальный ветер: в Украину идет новое похолодание Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране в ближайшие две ночи будут заморозки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня днем на Левобережье (Черниговской, Полтавской, левобережной части Киевской и Черкасской областей, в Киеве) порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня ночью в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый); в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4.

Напомним, в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье дождливо в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

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