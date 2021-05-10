Дощі відійшли і потеплішало: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх регіонах

У більшості областей сьогодні сухо та без опадів. У західних регіонах вдень буде +19+23, а вночі +3+5. На півночі та в центрі країни очікується вдень +17+20, а вночі +5-2.

У східних областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій, сьогодні грозові дощі. Вдень буде +11+13, а вночі +3+5. На півдні країни сухо, вдень +17+20, а вночі +5+8.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде сонячно та тепло. Вдень передають +17+19, а вночі +2+4.