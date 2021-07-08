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Дожди в одной области и усиление жары: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась погода, дожди отошли, сегодня ливень будет только в Одесской области. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Украину покинули дожди. Сегодня ливень будет только в Одесской области.

На западе страны температура воздуха днем составит +29+33, а ночью +16+18.

На севере страны передают днем +27+29, а ночью +14+17.

В центре будет днем +29+32, а ночью +16+19.

На востоке прогнозируют днем +28+30, а ночью +15+18.

На юге ожидается днем +29+31, а ночью +16+18.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +17+19.

Напомним, синоптики прогнозируют усиление жары в Украине в ближайшие дни.

Как ранее сообщалось, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.

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