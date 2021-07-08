Дощі в одній області та посилення спеки: прогноз погоди на сьогодні

В Україні покращилась погода, дощі відійшли, сьогодні злива буде тільки у Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Україну покинули дощі. Сьогодні злива буде тільки в Одеській області.
На заході країни температура повітря вдень складе +29+33, а вночі +16+18.
На півночі країни передають вдень +27+29, а вночі +14+17.
У центрі буде вдень +29+32, а вночі +16+19.
На сході прогнозують вдень +28+30, а вночі +15+18.
На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +16+18.
У Києві сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.
Нагадаємо, синоптики прогнозують посилення спеки в Україні у найближчі дні.
Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.