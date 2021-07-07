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Жара в Украине усилится в ближайшие дни

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Среда 07 июля 2021 11:59
Жара в Украине усилится в ближайшие дни Фото: в Украине в ближайшие дни усилится жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Синоптики прогнозируют усиление жары в Украине в ближайшие дни. Над страной распространяется антициклон Cornelieke.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дневные максимумы температуры составят в ближайшие дни +29-34 градуса.

"Главным метео героем ближайшей недели в Украине будет выступать температура воздуха. Ведь уже в последующие дни, мы ожидаем усиления жары во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Под влиянием антициклонического поля, погода в летний период является сухой, малооблачной и жаркой - именно такой она и будет в Украине в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Украине начала улучшаться погода в центральных и западных областях, но дожди сегодня будут в восточных и южных регионах. Там возможно повышение уровней воды на реках.

Как ранее сообщалось, в Украину вернется адская жара с 8 июля. С этого дня грозовые дожди покинут страну.

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