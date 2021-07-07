Жара в Украине усилится в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют усиление жары в Украине в ближайшие дни. Над страной распространяется антициклон Cornelieke.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дневные максимумы температуры составят в ближайшие дни +29-34 градуса.

"Главным метео героем ближайшей недели в Украине будет выступать температура воздуха. Ведь уже в последующие дни, мы ожидаем усиления жары во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Под влиянием антициклонического поля, погода в летний период является сухой, малооблачной и жаркой - именно такой она и будет в Украине в ближайшие дни.