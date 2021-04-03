Дожди накроют восток и запад Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди в западных областях, там температура воздуха днем составит +8+12, а ночью от 0 до -2. На севере страны температура воздуха днем будет +9+11, а ночью 0+2.

В центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем +8+13, а ночью +2+4. На юге и востоке страны днем будет +10+14, а ночью +3+6.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью 0+2.