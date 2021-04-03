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Дожди накроют восток и запад Украины: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине будут идти дожди в западных и восточных регионах. Температура воздуха будет "плюсовая".

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди в западных областях, там температура воздуха днем составит +8+12, а ночью от 0 до -2. На севере страны температура воздуха днем будет +9+11, а ночью 0+2.

В центральных областях будет сухо и переменная облачность, днем +8+13, а ночью +2+4. На юге и востоке страны днем будет +10+14, а ночью +3+6.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +8+10, а ночью 0+2.

Напомним, погода в Украине сильно испортится на выходных. Синоптики прогнозируют морозы и даже мокрый снег в некоторых областях.

Отметим, на высокогорье украинских Карпат в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега.

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Новости Украины Гидрометцентр
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