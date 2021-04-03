Дощі накриють схід та захід України: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у західних областях, там температура повітря вдень складе +8+12, а вночі від 0 до -2. На півночі країни температура повітря вдень буде +9+11, а вночі 0+2.

У центральних областях буде сухо та мінлива хмарність, вдень +8+13, а вночі +2+4. На півдні та сході країни вдень буде +10+14, а вночі +3+6.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі 0+2.