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Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 08:00
Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня Фото: дожди будут лишь на юге страны (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 27 апреля, немного улучшится погода. Дожди начнут отступать, однако прохладная погода, в том числе и ночные заморозки, сохранится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дождливая погода будет наблюдаться в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Ночью заморозки ожидаются в западных, кроме Закарпатской, центральных, северных и восточных областях 0-3 градуса. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 на западе, +9+11 в центре и на севере, +11+13 на востоке и +7+11 на юге.

Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет сухо. При этом ночью ожидаются заморозки 0-2 градуса. Днем столбики термометров покажут +9+11 градусов.

Дожди начнут отступать, но прохладная погода сохранится: прогноз на сегодня

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что дожди отступят ближе к середине недели, однако далее вновь вернутся. При этом до конца недели ожидается потепление до +21 градуса.

Отметим, вчера некоторые регионы Украины засыпало снегом. Непогода наблюдалась как минимум в семи областях.

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