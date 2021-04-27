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Дощі почнуть відступати, але прохолодна погода збережеться: прогноз на сьогодні

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 08:00
Дощі почнуть відступати, але прохолодна погода збережеться: прогноз на сьогодні Фото: дощі будуть лише на півдні країни(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 27 квітня, трохи покращиться погода. Дощі почнуть відступати, проте прохолодна погода, в тому числі і нічні заморозки, збережеться.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощова погода спостерігатиметься у південних, а також Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. На решті території країни буде сухо.

Вночі заморозки очікуються в західних, крім Закарпатської, Центральних, Північних і східних областях 0-3 градуси. Вдень температура повітря коливатиметься від + 8 до +10 на заході, +9+11 у центрі та на півночі, +11+13 на Сході та +7+11 на півдні.

Дощі почнуть відступати, але прохолодна погода збережеться: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде сухо. При цьому вночі очікуються заморозки 0-2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 9 + 11 градусів.

Дощі почнуть відступати, але прохолодна погода збережеться: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що дощі відступлять ближче до середини тижня, однак далі знову повернуться. При цьому до кінця тижня очікується потепління до + 21 градуса.

Зазначимо, вчора деякі регіони України засипало снігом. Негода спостерігалася як мінімум в семи областях.

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