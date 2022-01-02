Дожди, мокрый снег и +11: погода на завтра

Завтра, 3 января, в течение суток в Украине ожидаются осадки. В то же время температура воздуха днем будет плюсовой, а в некоторых областях будет достигать и +10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине будут ожидаться дожди и мокрый снег. Впрочем, легкое потепление возможно на западе:
Фото: погода в Украине 3 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также ожидаются дожди. Днем температура воздуха будет достигать отметок от + 5 до +7, а ночью составит от -2 до -5.
Фото: погода в Киеве 3 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ночью 3 января в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра. В общем, в течение суток непогода возможна в большинстве регионов Украины.