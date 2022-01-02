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Гололед, снегопады и сильные порывы ветра: в Украине 3 января ожидается непогода

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Воскресенье 02 января 2022 17:45
Гололед, снегопады и сильные порывы ветра: в Украине 3 января ожидается непогода Фото: в Украине 3 января ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным синоптиков, в Украине 3 января ожидается осложнение погодных условий. Предупредили о снегопаде, метели и гололедице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Непогода ожидается ночью в северных, центральных и восточных областях Украины. В то же время в Черниговской, Сумской и Полтавской областях будут отмечаться снегопады и сильные порывы ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/c.

"Водители, будьте внимательными за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы", - пишет пресс-служба МВД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Карпатах есть угроза схода лавин.

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