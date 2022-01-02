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Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 3 січня, протягом доби в Україні очікуються опади. Водночас температура повітря вдень буде плюсовою, а в деяких областях досягатиме й +10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться дощі й мокрий сніг. Втім легке потепління можливе на заході:

  • на заході вдень від +6 до +11, а вночі - від +2 до +5;
  • на півночі вдень від +4 до +6, а вночі - від -2 до -4;
  • на сході вдень від +2 до +4, а вночі - від -10 до -14;
  • на півдні вдень від +5 до +7, а вночі - від -2 до -5;
  • у центрі вдень від +5 до +7, а вночі - від -4 до -6.

Фото: погода в Україні 3 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікуються дощі. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +5 до +7, а вночі становитиме від -2 до -5.

Фото: погода в Києві 3 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 3 січня у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру. Загалом, протягом доби негода можлива в більшості регіонів України.

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