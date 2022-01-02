Дощі, мокрий сніг та +11: погода на завтра

Завтра, 3 січня, протягом доби в Україні очікуються опади. Водночас температура повітря вдень буде плюсовою, а в деяких областях досягатиме й +10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться дощі й мокрий сніг. Втім легке потепління можливе на заході:
Фото: погода в Україні 3 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також очікуються дощі. Вдень температура повітря сягатиме позначок від +5 до +7, а вночі становитиме від -2 до -5.
Фото: погода в Києві 3 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі 3 січня у Києві очікується ожеледиця та сильні пориви вітру. Загалом, протягом доби негода можлива в більшості регіонів України.