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Дощі з мокрим снігом та температура до +11: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 15:58
Дощі з мокрим снігом та температура до +11: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві також прогнозують дощ, вдень до +6

Погода в Україні на вихідних, 14 та 15 грудня, буде дощовою на більшості території, однак температура повітря зросте до +11 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 14 грудня

У суботу опади очікуються у майже на всій території країни, лише у Києві та деяких західних областях буде сухо та хмарно. У Закарпатській, Чернігівській та Сумській областях можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +6 градусів, на півдні синоптики прогнозують до +7...+11 тепла.

Вночі заморозки до -1 можливі лише у Києві. У північних та східних областях вночі термометри покажуть від 0 до +2 градусів, на півдні до +3..+7. У решті областей вночі температура коливатиметься від +1 до +4.

Дощі з мокрим снігом та температура до +11: прогноз на вихідні

Прогноз на 15 грудня

У неділю дощі відступлять з заходу, але залишаться на решті території. У західних областях температура коливатиметься від +3 до +8 градусів, на решті території від +2 до +6. На півдні вдень термометри покажуть від +8 до +10 градусів.

Вночі термометри покажуть в середньому від +1 до +4 градусів, у центральних областях до +3...+5. На півдні вночі температура повітря утримається в межах +4...+7 градусів.

Дощі з мокрим снігом та температура до +11: прогноз на вихідні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що середня місячна температура у грудні 2019 року в Україні складе від -4 градусів морозу до +1 градуса тепла, в Криму - до +3 градусів, що близько до середніх багаторічних значень.

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