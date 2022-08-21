UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, а местами - гроза: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с дождями и местами грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 21 августа погода будет дождливой местами на севере и востоке. Также осадки ожидаются и на западе, при этом в столице возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будут идти кратковременные дожди в Сумской и Черниговской областях. Также осадки прогнозируют на востоке и местами западных областях. На остальных территориях - без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +25 +28 градусов;
  • на западе ночью +14 +19 градусов, а днем +25 +31;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +26 +30 градусов;
  • на юге страны ночью + 17 +21 градус, а днем +28 +30;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +26 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +25 +27.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве на День Независимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине