Дожди, а местами - гроза: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 21 августа погода будет дождливой местами на севере и востоке. Также осадки ожидаются и на западе, при этом в столице возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +25 +27.

По данным синоптиков, сегодня будут идти кратковременные дожди в Сумской и Черниговской областях. Также осадки прогнозируют на востоке и местами западных областях. На остальных территориях - без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 5-10 м / с.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве на День Независимости.

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