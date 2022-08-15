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Какой будет погода в Киеве на День Независимости: предварительный прогноз синоптиков

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 15:25
Какой будет погода в Киеве на День Независимости: предварительный прогноз синоптиков Фото: на День Независимости в Киеве ожидается 30 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предварительные расчеты синоптиков говорят, что на День Независимости 24 августа в Киеве будет жаркая погода без дождя. Но это только предварительный прогноз.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Предварительно по Киеву на 24 августа сухая и жаркая погода, 30 градусов", - сказала она.

В то же время Голеня отметила, что достоверность прогнозов более чем на пять суток очень невысока. "Если антициклональная погода, то можно на десять суток сказать", - добавила она, отметив, что сейчас в Украине наблюдается неустойчивая погода и все может измениться.

По ее словам, прогноз о движении циклонов на ближайшие пять дней сбывается. "Он (циклон, - ред.) может пойти другой траекторией с разным количеством дождей. Но прогнозы на десять суток - это 50 на 50", - добавила синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшую неделю ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Погода в Украине будет несколько отличаться от типичной для августа.

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