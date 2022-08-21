Дощі, а місцями - гроза: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 21 серпня погода буде дощовою місцями на півночі та сході. Також опади очікуються і на заході, при цьому в столиці можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні йтимуть короткочасні дощі у Сумській та Чернігівській областях. Також опади прогнозують на сході та місцями західних областях. На решті територій - без істотних опадів. Вітер переважно східних напрямків, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.
Нагадаємо, нещодавно синоптики розповіли, якою буде погода в Києві на День Незалежності.
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