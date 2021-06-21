UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди в Карпатах и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине сегодня, 21 июня, будет солнечной и жаркой почти во всех областях. Только в трех регионах синоптики прогнозируют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Так, ливни прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там ожидается от +27 до +29 градусов, в остальных западных областях - от +29 до +31 градуса. Ночью на западе от +15 до +17 градусов.

На юге, севере и в центре Украины прогнозируют от +27 до +31 градуса тепла. В восточных областях Украины предупреждают о жаре от +30 до +34 градусов.

Ночью в большинстве областей термометры покажут от +17 до +19 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра также будет жарко и солнечно. Синоптики прогнозируют в столице от +30 до +32 градусов днем. Ночью термометры покажут от +17 до +19 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаГидрометцентржарадожди