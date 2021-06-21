Дожди в Карпатах и жара до +34: прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в областях

Так, ливни прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там ожидается от +27 до +29 градусов, в остальных западных областях - от +29 до +31 градуса. Ночью на западе от +15 до +17 градусов.

На юге, севере и в центре Украины прогнозируют от +27 до +31 градуса тепла. В восточных областях Украины предупреждают о жаре от +30 до +34 градусов.

Ночью в большинстве областей термометры покажут от +17 до +19 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра также будет жарко и солнечно. Синоптики прогнозируют в столице от +30 до +32 градусов днем. Ночью термометры покажут от +17 до +19 градусов.