Завтра в Украине прогнозируют до +34 тепла: где ждать жару

Завтра на всей территории Украины будет жаркая погода . Однако выше всего столбики термометров поднимутся в восточных областях страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра .

В понедельник на западе Украины синоптики прогнозируют температуру воздуха от +27 до +30 градусов. В регионе Карпат жару собьют незначительные осадки.

В южных, центральных и северных областях завтра ожидается от +27 до +31 градуса тепла, а в Киеве прогнозируют до +32 градусов днем.

Жарче всего в понедельник будет на востоке Украины. Там синоптики прогнозируют температуру воздуха от +30 до +34 градусов.