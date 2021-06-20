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Завтра в Украине прогнозируют до +34 тепла: где ждать жару

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Украина, Воскресенье 20 июня 2021 15:42
Завтра в Украине прогнозируют до +34 тепла: где ждать жару Фото: в Украине прогнозируют жару до +34 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Завтра на всей территории Украины будет жаркая погода. Однако выше всего столбики термометров поднимутся в восточных областях страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник на западе Украины синоптики прогнозируют температуру воздуха от +27 до +30 градусов. В регионе Карпат жару собьют незначительные осадки.

В южных, центральных и северных областях завтра ожидается от +27 до +31 градуса тепла, а в Киеве прогнозируют до +32 градусов днем.

Жарче всего в понедельник будет на востоке Украины. Там синоптики прогнозируют температуру воздуха от +30 до +34 градусов.

Завтра в Украине прогнозируют до +34 тепла: где ждать жару

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Гидрометцентр жара
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