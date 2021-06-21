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Дощі у Карпатах та спека до +34: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 21 червня, буде сонячною та спекотною майже у всіх областях. Тільки в трьох регіонах синоптики прогнозують дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Так, зливи сьогодні прогнозують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там очікується від +27 до +29 градусів, у решті західних областей - від +29 до +31 градуса. Вночі на заході від +15 до +17 градусів.

На півдні, півночі та в центрі України сьогодні прогнозують від +27 до +31 градуса тепла. У східних областях України попереджають про спеку від +30 до +34 градусів.

Вночі у більшості областей термометри покажуть від +17 до +19 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві

У Києв завтра також буде спекотно та сонячно. Синоптики прогнозують у столиці від +30 до +32 градусів вдень. Вночі термометри покажуть від +17 до +19 градусів.

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