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Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 22 апреля, на большей территории страны сохранятся дожди и грозы. При этом температура воздуха местами поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами будут наблюдаться на большей части Украины. Сухо будет лишь в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11+14 градусов днем, в Закарпатской и Черновицкой областях +13+16, ночью +3+6, на Закарпатье до +8. В центральных, северных, восточных и южных областях днем столбики термометра покажут +15+18 градусов, ночью +4+7, на юге до +8.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет теплая погода - днем +16+18 градусов, ночью +5+7. При этом Днем ожидается дождь с грозой.

Ранее РБК-Украина писало, что 24-27 апреля в Украине ожидаются ночные заморозки. Похолодания прогнозируют по почти всей стране, кроме южных регионов.

Также синоптики прогнозируют, что до конца апреля сохранится прохладная погода, временами с дождем и грозами. Потепления возможны в начале мая.

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