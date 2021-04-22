Дожди, грозы и потепление до +18: какой будет погода в Украине сегодня

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами будут наблюдаться на большей части Украины. Сухо будет лишь в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11+14 градусов днем, в Закарпатской и Черновицкой областях +13+16, ночью +3+6, на Закарпатье до +8. В центральных, северных, восточных и южных областях днем столбики термометра покажут +15+18 градусов, ночью +4+7, на юге до +8.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет теплая погода - днем +16+18 градусов, ночью +5+7. При этом Днем ожидается дождь с грозой.