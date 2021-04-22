RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 22 квітня, на більшій території країни збережуться дощі та грози. При цьому температура повітря місцями підніметься до + 18 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами спостерігатимуться на більшій частині України. Сухо буде лише в Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11+14 градусів вдень, у Закарпатській та Чернівецькій областях +13+16, вночі +3+6, на Закарпатті до +8. У центральних, північних, східних і південних областях вдень стовпчики термометра покажуть +15+18 градусів, вночі +4+7, на півдні до +8.

Прогноз у Києві

У столиці в четвер буде тепла погода - вдень +16 +18 градусів, вночі +5 +7. При цьому вдень очікується дощ з грозою.

Раніше РБК-Україна писало, що 24-27 квітня в Україні очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій країні, крім південних регіонів.

Також синоптики прогнозують, що до кінця квітня збережеться прохолодна погода, часом з дощем і грозами. Потепління можливі на початку травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрдождигрозаПогода
Читайте також
На Київ і область насувається гроза і град
Різке погіршення погоди йде в Україну: синоптики назвали дату
Прогноз погоди