Дощі, грози та потепління до +18: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 квітня, на більшій території країни збережуться дощі та грози. При цьому температура повітря місцями підніметься до + 18 градусів.
Дощі з грозами спостерігатимуться на більшій частині України. Сухо буде лише в Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11+14 градусів вдень, у Закарпатській та Чернівецькій областях +13+16, вночі +3+6, на Закарпатті до +8. У центральних, північних, східних і південних областях вдень стовпчики термометра покажуть +15+18 градусів, вночі +4+7, на півдні до +8.
У столиці в четвер буде тепла погода - вдень +16 +18 градусів, вночі +5 +7. При цьому вдень очікується дощ з грозою.
Раніше РБК-Україна писало, що 24-27 квітня в Україні очікуються нічні заморозки. Похолодання прогнозують по майже всій країні, крім південних регіонів.
Також синоптики прогнозують, що до кінця квітня збережеться прохолодна погода, часом з дощем і грозами. Потепління можливі на початку травня.