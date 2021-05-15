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Дожди, грозы и до +27 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в субботу, 15 мая, температура воздуха продолжит повышаться. При этом на западе и севере страны ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Дожди с грозами ожидаются во всех западных, а также в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха на западе составит +20+23 днем, на Закарпатье +16+18, ночью +9+12. В центре и на севере Украины столбики термометров днем покажут +22+24, ночью +11+13. На востоке будет самая жаркая погода - +25+27 градусов днем и +12+15 ночью. В южных областях днем термометры покажут +23+25, в Одесской области +21+23, ночью +11+13.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня ожидается теплая погода - днем +21+23 градуса, ночью +10+12. При этом днем ожидается небольшой дождь. Ночью сухо.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в стране в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.

Отметим, ранее синоптики сообщали о значительно потеплении в Украине с 14 мая.

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