Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на выходные

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В западных областях будут дожди

Погода в Украине на выходные будет жаркая, однако в западных областях будут грозовые дожди. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +27 до +35.

Соответствующие данные опубликовал УкрГидрометцентр.

Прогноз на 8 августа

В субботу в большинстве областей будет жара, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Там будут грозовые дожди, а температура воздуха днем ​​составит +27+30, а ночью +15+18.

На севере страны днем ​​будет +26+28, а ночью 15+17. А в южных областях будет жара - днем ​​+32+35, а ночью +20+22.

На востоке и в центральных областях переменная облачность, температура воздуха днем ​​составит +28+31, а ночью +16+19.

В частности, в Киеве будет жарко, днем ​​+27+29, а ночью 16+18.

Прогноз на 9 августа

В воскресенье дожди расширятся, Львовскую, Ивано-Франковске, Черновицкую, Волынскую, Ровенскую, Хмельницкую, Тернопольскую области накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем ​​на западе составит +25+29, а ночью +14 +17.

В центральных областях будет жара, днем ​​+26 +31, а ночью +15 +18. На востоке и севере страны переменная облачность, а температура воздуха днем ​​составит +26 +29, а ночью +15+17.

На юге страны немного прохладнее по сравнению с субботой. Днем будет +29+31, а ночью +18+20.

В Киеве в воскресенье будет жаркая погода. Днем ожидается +26+28, а ночью +16+18.

Напомним, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, центральных, западных и некоторых южных областях.

Отметим, погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.