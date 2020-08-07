Дощі з грозою та спека: прогноз погоди на вихідні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У західних областях будуть дощі

Погода в Україні на вихідні буде спекотна, втім у західних областях будуть грозові дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +35.

Відповідні дані опублікував УкрГідрометцентр.

Прогноз на 8 серпня

У суботу у більшості областей буде спека, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Там будуть грозові дощі, а температура повітря вдень складе +27+30, а вночі +15+18.

На півночі країни вдень буде +26+28, а вночі +15+17. А у південних областях буде спека - вдень +32+35, а вночі +20+22.

На сході та у центральних областях буде мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +28+31, а вночі +16+19.

Зокрема, у Києві буде спекотно, вдень +27+29, а вночі +16+18.

Прогноз на 9 серпня

У неділю дощі розширяться, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську області накриють дощі з грозами. Температура повітря вдень на заході складе +25+29, а вночі +14+17.

У центральних областях буде спека, вдень +26+31, а вночі +15+18. На сході та півночі країни мінлива хмарність, а температура повітря вдень складе +26+29, а вночі +15+17.

На півдні країни трохи прохолодніше, порівняно з суботою. Вдень буде +29+31, а вночі +18+20.

У Києві у неділю буде спекотна погода. Вдень очікується +26+28, а вночі +16+18.

Нагадаємо, в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у східних, центральних, західних та деяких південних областях.

Зазначимо, погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів.