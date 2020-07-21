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Дощі з грозами та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Вівторок 21 липня 2020 08:00
Дощі з грозами та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Температура повітря в Україні коливатиметься від +24 до + 32 тепла

Сьогодні, 21 липня, у всіх західних, деяких центральних та північних областях будуть йти грозові дощі. Температура повітря в Україні коливатиметься від +24 до +32 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків дощі з грозами сьогодні накриють усю західну частину України. Крім того, вони йтимуть у Чернігівській, Київській, Вінницькій та Житомирській областях. У всіх інших регіонах опадів не передбачають.

У західних областях температура вдень очікується від +24 до +27, а вночі від +13 до +16.

У центральних та північних областях температура вдень спостерігатиметься від +25 до +29 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +15 +18.

У східних та південних областях температура вдень буде в межах +26 +32, а вночі вона опуститься до +14 +20.

Дощі з грозами та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 20 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Сьогодні у деяких містах Київської області очікується дощ, однак у самій столиці буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +28, а вночі від +14 до +18.

Дощі з грозами та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 20 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня погода в Україні буде дощовою на заході та спекотною на півдні: температура повітря місцями підніметься до +30 градусів.

Крім того, у західних областях України очікуються підвищення рівнів води, які пов'язані із сильними опадами в регіоні.

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