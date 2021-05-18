Дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды в Украине на завтра

"Завтра над Украиной все еще будет размещаться циклон - поле низкого атмосферного давления. Соответственно практически по всей территории страны будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Прохладнее всего будет в западных областях, теплее всего - на юге и востоке", - говорится в сообщении.

В частности, умеренные осадки ожидаются в Хмельницкой и Житомирской областях, в Винницкой области - местами значительные дожди, местами грозы.

Ветер будет юго-восточный и южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°, в Одесской области - до 24°; на высокогорье Карпат в течение суток ожидается 4-9° тепла.