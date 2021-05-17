ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Последствия непогоды в Украине: 120 населенных пунктов в пяти областях остались без света

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 мая 2021 09:57
Последствия непогоды в Украине: 120 населенных пунктов в пяти областях остались без света Фото: обесточивание произошла из-за срабатывания системы автоматической защиты ЛЭП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на протяжении воскресенья, 16 мая, наблюдалось ухудшение погодных условий. В результате непогоды без света остались 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, вчера наблюдались сильные порывы ветра и дождь. В связи с этим произошло отключение электроснабжения в Днепропетровской (59 населенных пунктов), Херсонской (29), Кировоградской (27), Черкасской (3) и Житомирской (2) областях. Причиной отключения света стало срабатывание системы автоматической защиты Линии электропередачи (ЛЭП).

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины сохранится непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за града, грозы и шквального ветра.

Отметим, с 17 мая в Украине прогнозировали существенное ухудшение погоды. На страну надвинется циклон, который принесет дожди, временами грозы и снижение температуры воздуха.

До конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр свет
NEWS
В Украине 2136 новых случаев коронавируса
В Украине 2136 новых случаев коронавируса
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров