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Дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на завтра

Автор: Андрій Василюк

Погода в Україні в середу, 19 травня, буде під впливом циклону. Практично по всій країні переважатиме нестійка погода з короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

"Завтра над Україною все ще буде розміщуватись циклон - поле низького атмосферного тиску. Відповідно практично по всій території країни переважатиме нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Найпрохолодніше буде у західних областях, найтепліше - на півдні та сході", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, помірні опади очікуються в Хмельницькій та Житомирській областях, у Вінницькій області - місцями значні дощі, подекуди грози.

Вітер буде південно-східний та південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в південних та східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°, в Одеській області - до 24°; на високогір'ї Карпат протягом доби очікується 4-9° тепла.

Нагадаємо, в ДСНС раніше попередили про ускладнення погодних умов в середу, 19 травня. Метеорологи прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Сьогодні в Україні вже другий день спостерігається погіршення погодних умов. Внаслідок негоди частину дворів підтопило, в біля сотні будівель пошкоджено дахи, а також кілька населених пунктів залишаються без світла.

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