Дожди с грозами и до +25: прогноз погоды на Пасху

Прогноз погоды в областях

В воскресенье будет дождливо во всех областях страны, сухо будет только в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.

Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.