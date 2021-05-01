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Дожди с грозами и до +25: прогноз погоды на Пасху

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине на Пасху, 2 мая, будет теплой во всех регионах. Однако синоптики прогнозируют дожди во всех областях, местами с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

В воскресенье будет дождливо во всех областях страны, сухо будет только в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на дожди, синоптики прогнозируют температуру воздуха от +19 на западе до +25 на юге. В западных и восточных областях завтра также возможны грозы.

Ночью во всех регионах также будет тепло. Столбики термометров ночью будут колебаться от + 9 до + 12.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве завтра также ожидается дождь. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +22 до +24, а ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов тепла.

Напомним, завтра православные верующие Украины будут праздновать Пасху. Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который планируют доставить и в украинские церкви.

Как прогнозируют в полиции, участие в пасхальных мероприятиях примут около миллиона верующих. Охранять правопорядок будет более чем 21 тысяча полицейских.

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Новости Украины ПасхаГидрометцентр