Дощі з грозами та до +25: прогноз погоди на Великдень

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, буде теплою у всіх регіонах. Однак синоптики прогнозують дощі у всіх областях, подекуди з грозами.
У неділю дощитиме у всіх областях країни, сухо буде тільки в окупованому Криму. Однак, попри дощі, синоптики прогнозують температуру повітря від +19 на заході до +25 на півдні. У західних та східних областях завтра також можливі грози.
Вночі у всіх регіонах також буде тепло. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від +9 до +12.
У Києві завтра також очікується дощ. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +22 до +24, а вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів тепла.
Нагадаємо, завтра православні віряни України святкуватимуть Великдень. Сьогодні в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який планують доставити і до українських церков.
Як прогнозують в поліції, участь у великодніх заходах візьмуть близько мільйона вірян. Охороняти правопорядок буде понад 21 тисяча поліцейських.