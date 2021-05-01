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Дощі з грозами та до +25: прогноз погоди на Великдень

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, буде теплою у всіх регіонах. Однак синоптики прогнозують дощі у всіх областях, подекуди з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

У неділю дощитиме у всіх областях країни, сухо буде тільки в окупованому Криму. Однак, попри дощі, синоптики прогнозують температуру повітря від +19 на заході до +25 на півдні. У західних та східних областях завтра також можливі грози.

Вночі у всіх регіонах також буде тепло. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від +9 до +12.

Прогноз погоди у Києві

У Києві завтра також очікується дощ. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +22 до +24, а вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів тепла.

Нагадаємо, завтра православні віряни України святкуватимуть Великдень. Сьогодні в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який планують доставити і до українських церков.

Як прогнозують в поліції, участь у великодніх заходах візьмуть близько мільйона вірян. Охороняти правопорядок буде понад 21 тисяча поліцейських.

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