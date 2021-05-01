В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония восхождения Благодатного огня. Он будет передан во все уголки мира.

В этом году к церемонии допустили 2,5 тысячи верующих. Однако условием стало наличие у них сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Церемония проходит в том месте, где был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.

Отметим, что ни разу не было случая в истории, когда бы Благодатный огонь не сходил на Землю перед Пасхой.

Огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру