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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 14:47
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Фото: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме (twitter.com)
Автор: РБК-Украина

В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония восхождения Благодатного огня. Он будет передан во все уголки мира.

Трансляция велась в YouTube.

В этом году к церемонии допустили 2,5 тысячи верующих. Однако условием стало наличие у них сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Церемония проходит в том месте, где был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.

Отметим, что ни разу не было случая в истории, когда бы Благодатный огонь не сходил на Землю перед Пасхой.

Огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине.

Напомним, ранее стало известно, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина.

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