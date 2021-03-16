Дожди в большинстве областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 16 марта на западе и юге Украины будет идти дождь. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +2 до +11, однако ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки.
Прогноз во всех областях
По прогнозу синоптиков, сегодня дождь будет идти в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. Во всех других регионах - пасмурно и без осадков.
В западных областях температура воздуха днем будет наблюдаться от +3 до +8 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 0 до +4.
В центральных и северных областях температура воздуха днем ожидается от +6 до +9, а ночью она опустится до +1... +3.
В восточных и южных регионах температура воздуха днем прогреется до +5 +10, а ночью она будет от -1 до +5 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем будет от +6 до +9, а ночью от 0 до +3 градусов.
Напомним, сегодня в Карпатах будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).
Также РБК-Украина писало, что по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается новый циклон с ухудшением погодных условий - вплоть до ночных заморозков от -7 до -5, днем будет от 0 до +5.