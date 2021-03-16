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Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 08:00
Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 березня на заході та півдні України буде йти дощ. Температура повітря вдень в країні буде коливатись від +2 до +11, однак вночі у деяких регіонах очікуються заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощ буде йти у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. У всіх інших регіонах - похмуро та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде спостерігатися від +3 до +8 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +6 до +9, а вночі вона опуститься до +1... +3.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень прогріється до +5 +10, а вночі вона буде від -1 до +5 градусів.

Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень буде від +6 до +9, а вночі від 0 до +3 градусів.

Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах спостерігатиметься погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Також РБК-Україна писало, що з прогнозами синоптиків, у середині тижня очікується новий циклон з погіршенням погодних умов - аж до нічних морозів від -7 до -5, вдень буде від 0 до +5.

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