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Шквальный ветер и снегопад: в Карпатах ухудшится погода

Новина українською → Карпаты, Понедельник 15 марта 2021 16:19
Шквальный ветер и снегопад: в Карпатах ухудшится погода Фото: девушка закрывает лицо от снега (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Во вторник, 16 марта, в Карпатах будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, завтра в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде снега. Кроме того, днем сильные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Также там будут наблюдаться метели. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Напомним, сегодня в Карпатах сообщалось о снеге и метелях. В связи с этим объявлена повышенная лавинная опасность.

Кроме того, погода в Украине 15 марта будет переменчивой - от дождевой до теплой и солнечной. В частности, теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, где воздух прогреется до +14.

Также РБК-Украина писало, что по прогнозам синоптиков, в середине недели ожидается новый циклон с ухудшением погодных условий - вплоть до ночных морозов от -7 до -5, днем будет от 0 до +5.

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