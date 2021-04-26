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Дожди и до +14 днем: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 08:00
Дожди и до +14 днем: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине будет дождливой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 26 апреля будет дождливой, ночью местами ожидаются заморозки. При этом дневная температура воздуха поднимется до +14.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе Украины сегодня дожди, днем от +7 до +10, ночью от -3 до +5. На севере тоже повсеместно ожидаются осадки, днем от +7 до +10, ночью от 0 до -3. В центральной части днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5.

На востоке Украины без осадков в Донецкой и Луганской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +5. На юге дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +6.

Дожди и до +14 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве ожидается небольшой дождь, днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Дожди и до +14 днем: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что потепление ожидается со среды, 28 апреля. До этого времени украинцев ждут холод, заморозки и мокрый снег. Нынешнее похолодание обусловлено высотным циклоном.

Кроме того, стало известно, что погода на Пасху и майские праздники сильно не порадует. В частности, в воскресенье стоит ждать небольшого похолодания, но осадков будет немного. Первая неделя мая будет довольно теплой. Настоящее тепло придет только к концу мая.

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