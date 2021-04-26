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Дощі і до +14 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Києва, Понеділок 26 квітня 2021 08:00
Дощі і до +14 вдень: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні буде дощовою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 26 квітня буде дощовою, вночі місцями очікуються заморозки. При цьому денна температура повітря підніметься до + 14.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні дощі, вдень від +7 до +10, вночі від -3 до +5. На півночі теж очікуються опади, вдень від +7 до +10, вночі від 0 до -3. У центральній частині вдень від +8 до +12, вночі від +3 до +5.

На сході України без опадів у Донецькій та Луганській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +5. На півдні дощі пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +3 до +6.

Дощі і до +14 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У Києві очікується невеликий дощ, вдень від +8 до +10, вночі від 0 до -2. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Дощі і до +14 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що потепління очікується з середи, 28 квітня. До цього часу українців чекають холод, заморозки і мокрий сніг. Нинішнє похолодання обумовлено висотним циклоном.

Крім того, стало відомо, що погода на Великдень і травневі свята сильно не порадує. Зокрема, в неділю варто чекати невеликого похолодання, але опадів буде небагато. Перший тиждень травня буде досить теплим. Справжнє тепло прийде тільки до кінця травня.

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