Синоптики предупредили о густом тумане в Украине

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня и завтра Украину накроет густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, днем 30 декабря и ночью 31 декабря в Украине сохранится туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (І уровень опасности, желтый). Он может привести к нарушению движения транспорта.

Также туман ожидается в Киевской области и столице.

Напомним, сегодня на подавляющей территории Украины порывы ветра будут в пределах 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Также сообщалось, что 30 декабря на западе Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +14, однако ночью в восточных областях будут заморозки.

Кроме того, в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.